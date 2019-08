Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kellereinbruch;Schmierereien an Überdachung;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kellereinbruch

Marburg: Gewaltsam verschaffte sich ein Unbekannter zwischen Montag, 5. August, 14 Uhr und Mittwoch, 7. August, 13.30 Uhr Zugang in den Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Magdeburger Straße. Der Dieb stahl zwei Alu-Koffer mit Werkzeugen sowie eine halb gefüllte Getränkekiste. Der Gesamtschaden beträgt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Schmierereien an Überdachung

Marburg: Diverse Schriftzüge ohne politischen Bezug hinterließ ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch, 7. August an dem Abstellplatz für Einkaufswagen in der Temmlerstraße. An der Plexiglasüberdachung des Marktes entstand ein Schaden von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell