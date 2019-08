Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher stehlen Baggerteile;Autofahrer touchiert geparkten Golf;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrecher stehlen Baggerteile

Breidenbach/Industriegebiet West: Einbrecher trieben zwischen Mittwoch, 7. August, 19 Uhr und Donnerstag, 8. August, 9 Uhr im Industriegebiet West in Verlängerung der Günther-Weber-Straße ihr Unwesen. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zugang in eine Lagerhalle und stahlen Baggerzubehör im Wert von etwa 6300 Euro. Bei der Beute handelt es sich um einen zirka 250 Kilogramm schweren Greifer der Marke "Kinshofer" und einen sogenannten Reißzahn, der beim Ausschachten von Gräben zum Einsatz kommt. Der Abtransport der "heißen Ware" erfolgte mit einem größeren Fahrzeug. Zeugen, die in der relevanten Zeit verdächtige Personen/Fahrzeuge wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Autofahrer touchiert geparkten Golf

Cölbe: Am Mittwoch, 7. August hinterließ ein Autofahrer in der Zimmermannstraße einen Schaden von 2500 Euro. Der Unbekannte fuhr zwischen 7 und 13 Uhr auf dem geschotterten Parkplatz vorne rechts gegen einen grauen Golf und kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell