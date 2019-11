POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Aufbruch eines Baucontainers - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Rosengarten: PKW prallt gegen Baum

Am Montag um 17:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Lenker eines PKW Audi die Kreisstraße 2597 von Tullau in Richtung Uttenhofen. In einer dortigen Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen Baum. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.

Mainhardt: Versuchter Aufbruch eines Baucontainers

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde von einem bislang unbekannten Dieb versucht einen Baucontainer an der B39, zwischen Ammertsweiler und Finsterrot aufzubrechen. An dem Container entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940016 entgegen.

Braunsbach: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um kurz vor 08:30 Uhr befuhr eine 63-jährige Lenkerin eines VW Touran die Kreisstraße 2550 von Jungholzhausen kommend. An der Einmündung auf die L 1045 wollte die VW-Fahrerin nach links in Richtung Döttingen einfahren. Zunächst hielt sie an der Einmündung an und lies mehrere Fahrzeuge passieren. Beim Einfahren übersah sie jedoch einen PKW Peugeot einer 47-jährigen Lenkerin, welche trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung eine Frontalkollision nicht mehr verhindern konnte. Nach der Kollision drehten sich beide Fahrzeuge gegen den Uhrzeigersinn, wobei der Peugeot noch gegen die dortige Leitplanke prallte. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit Rettungswägen in Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

