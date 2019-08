Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfallflucht nach Verkehrsunfall in Berne

Delmenhorst (ots)

Ein PKW-Fahrer befuhr am Samstagmorgen gegen 05.30 Uhr die Deichstraße in Berne Richtung Elsfleth. Den ersten Ermittlungen zufolge kam er In Höhe der Hausnummer 35 nach links von der Fahrbahn ab, touchierte zwei am Fahrbahnrand abgestellte Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. In einer späteren Verkehrskontrolle kann der Unfallverursacher festgestellt werden. Eine Überprüfung des 18-jährigen aus der Gemeinde Hude ergab, dass er unter Alkoholeinfluss von 0,61 Promille stand. Dem Fahrzeugführer wurde der Führerschein vorläufig entzogen und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Unfallverursacher wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell