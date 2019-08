Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall in Berne-Motzen - Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am 10.08.2019, 00.30 Uhr, befuhr die 22-jährige Fahrerin eines PKW in Berne die Motzener Straße Richtung B 212. In Höhe des Motzer Helmer kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke, wodurch ihr Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Die leicht verletzte Frau aus der Gemeinde Berne wurde per Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Hier musste sie sich allerdings auch einer Blutprobe unterziehen, da sie bei einem Alkoholtest vor Ort einen Wert von 0,7 Promille erreichte. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

An ihrem PKW, ein älterer Kleinwagen, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste von einer Abschleppfirma vom Unfallort entfernt werden. An der Leitplanke entstand leichter Sachschaden.

