Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Diebstahl eines Pkw-Anhängers in Jade

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum vom 05.08.2019, 22:00 Uhr, bis zum 09.08.2019, 17:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täterschaft der auf einem Privatgrundstück in der Braker Straße in Jade abgestellter Pkw-Anhänger des Herstellers Anssems entwendet. Der Anhänger war mittels Zugmaulschloss gesichert, das auf unbekannte Art und Weise überwunden wurde. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

