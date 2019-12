Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geldbeuteldiebstahl in Kaufhaus und auf dem Weihnachtsmarkt (39+26/1612)

Speyer (ots)

16.12.2019, 11:00 und 18:00-19:00 Uhr

Gleich zwei Geschädigte meldeten sich am Montag bei der Polizei und beanzeigten den Diebstahl ihres Geldbeutels durch unbekannte Täter. Einer 81-jährigen Speyererin wurde gegen 11 Uhr in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße die Geldbörse mit 85EUR Bargeld und einer Bankkarte aus der mitgeführten Handtasche unbemerkt entwendet. Ein 39-jährigen Mann aus Otterstadt wurde zwischen 18:00 - 19:00 Uhr Opfer eines Geldbeuteldiebstahls auf dem Weihnachtsmarkt. Unbekannte Täter entnahmen aus seiner Jackentasche seinen Geldbeutel, in dem sich 30EUR Bargeld und sein Führerscheinbefanden befanden. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

