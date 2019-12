Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Maxdorf (ots)

Am Montag, den 16.12.2019 kam es gegen 08:46 Uhr am Kreisverkehr zwischen Maxdorf und Birkenheide zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem 125 ccm-Roller. Der 57 Jahre alte Rollerfahrer befuhr die L527 von Maxdorf kommend und befand sich bereits im Kreisverkehr. Die 58-jährige PKW-Fahrerin fuhr von der L454 aus Richtung Weisenheim in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah sie den Rollerfahrer. Dieser wurde mit Prellungen im Schulterbereich in ein Klinikum eingeliefert. Aufgrund der Unfallaufnahmen musste der Kreisverkehr aus Richtung Weisenheim und Birkenheide für ca. eine halbe Stunde gesperrt werden. Hierdurch kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

PHK Schwertfeger

Telefon: 06237-934-1100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



