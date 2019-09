Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Zeugen für Fahrradunfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Dienstag, den 10. September stießen an der Einmündung Hornsche Straße/Auf dem Helpup zwei Fahrradfahrerinnen zusammen. Eine 21-Jährige fuhr auf dem Radweg an der Hornschen Straße aus Detmold in Richtung Horn, als eine 25-jährige Radlerin aus der Straße "Auf dem Helpup" kam und mit ihr kollidierte. Die 21-Jährige verletzte sich dabei leicht. Das Verkehrskommissariat Detmold bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

