Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Verletzte nach Abbiegeunfall.

Lippe (ots)

Um 6:20 Uhr am Montag übersah ein 35-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen von der Bielefelder Straße in den Hellweg ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der BMW des 35-Jährigen kollidierte mit dem DaimlerChrysler eines 32-jährigen Bielefelders, der in Richtung Lage unterwegs waren. Beide Fahrer und der der 31-jährige Beifahrer des Bielefelders wurden schwer verletzt und zur Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Die Wagen wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei etwa 30 000 Euro.

