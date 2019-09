POL-LIP: Extertal. Kurve falsch eingeschätzt.

Polizei Lippe

Eine 21-jährige Rintelnerin schätzte am Montagmorgen eine Kurve der Laßbrucher Straße falsch ein und landete mit ihrem BMW im Straßengraben. Gegen 9:30 Uhr war die Frau in Fahrtrichtung Laßbruch unterwegs, als sie in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam. Ihr Wagen kollidierte mit einem im Graben liegenden Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.

