Polizei Hagen

POL-HA: Mit 1,6 Promille auf Roller unterwegs

Hagen (ots)

Am Donnerstagabend, 17:18 Uhr, kontrollierte die Polizei einen Rollerfahrer auf der Lützowstraße. Der Fahrer, ein 59-järhiger Mann, war augenscheinlich alkoholisiert, was ein Atemalkoholtest auch bestätigte. Das Gerät zeigte über 1,6 Promille in der Atemluft an. Ein Arzt entnahm dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe, sein Roller musste an der Lützowstraße verschlossen zurückbleiben. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

