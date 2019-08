Polizei Hagen

POL-HA: Handtasche aus Auto gestohlen

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 29. August, meldete ein 40-Jähriger der Polizei, dass die Handtasche seiner 34-jährigen Ehefrau auf dem Parkplatz einer Schule in der Eugen-Richter-Straße aus dem Auto gestohlen wurde. Das Paar hatte das Fahrzeug zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr abgestellt und dabei die Handtasche im Fußraum auf der Beifahrerseite zurückgelassen. Nach der Rückkehr zum Fahrzeug fand der Mann einen kleinen Holzstock im Fußraum auf der Beifahrerseite. In der entwendeten Handtasche befanden sich Lehrbücher und diverse Schlüssel. Die Polizei nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen.

