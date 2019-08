Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Hagen (ots)

Am 06. Juni 2019 kam es gegen 10:50 Uhr in einem Supermarkt in Hagen zu einem Taschendiebstahl. Zwei unbekannte, männliche Personen verwickelten eine 84-Jährige in ein Gespräch und entwendeten ihr dabei das Portemonnaie aus der Handtasche im Einkaufswagen. Die Tatverdächtigen wurden von einer Überwachungskamera erfasst. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Personen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066.

Fotos der Männer finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-taschendiebstahl-2

