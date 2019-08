Polizei Hagen

POL-HA: Versuchte Geldautomatensprengung in Hagen-Dahl aufgeklärt

Hagen (ots)

Umfangreiche Ermittlungstätigkeit der Hagener Polizei hat zur Klärung der versuchten Automatensprengung in Hagen-Dahl am 08.05.2019 geführt. Drei Tatverdächtige, zwei waren 23 und einer war 41 Jahre alt, hatten versucht, mittels Ottokraftstoff den Geldautomaten, der in einem Nebenraum der Edeka-Filiale angebracht war, gewaltsam zu öffnen. Die Täter scheiterten und entledigten sich auf der Flucht eines Teiles ihrer Kleidung sowie zweier Kennzeichen, die zuvor gestohlen worden waren. Es entstand ein hoher Sachschaden, aufgrund der Rauchentwicklung allein hinsichtlich der Edeka-Filiale in Höhe von mehreren hunderttausend Euro.

Den Hagener Kriminalisten gelang es, die Täter zu ermitteln, ihre Wohnungen zu durchsuchen und zwei Beschuldigte festzunehmen. Ihnen konnten aufgrund der weiteren Ermittlungen die Begehung von vier weiteren gleichgelagerten Taten in Witten, Wuppertal, Dortmund und Herdecke zugeordnet werden. In keinem der Fälle gelang es den Tätern, Geld zu erbeuten; es entstand indes zum Teil hoher Sachschaden. Der 41-Jährige und ein 23-Jähriger wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft. Der dritte Täter sowie ein weiterer mutmaßlicher Mittäter halten sich derzeit vermutlich außerhalb der Bundesrepublik auf. Nach ihnen wird gefahndet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell