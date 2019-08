Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zeitungen angezündet

Rheine (ots)

Am Mittwochmorgen (21.08.2019) ist die Polizei in den Schotthock, zur St. Ludgerus-Kirche an der Bonifatiusstraße, Ecke Welfenstraße gerufen worden. Vor einer Tür des zur Bonifatiusstraße gelegenen Hauptzugangs der Kirche hatten unbekannte Personen Zeitungen angezündet. Einige der oberen Zeitungen waren dadurch beschädigt worden. Zu weiteren Schäden ist es nicht gekommen. Der Stapel der Zeitungen war wie üblich von Boten vor dem Gebäude abgelegt worden, um im Weiteren weiterverteilt zu werden. Diese Zeitungen hatten Unbekannte angezündet. Dies muss im Zeitraum zwischen Dienstagabend 19.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.30 Uhr gewesen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

