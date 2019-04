Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Nordende

Glückstadt - Festgenommener Einbrecher in Haft

Bad Segeberg (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, den 28. März 2019, haben Beamte der Polizei Elmshorn einen Einbrecher festgenommen. Die Ermittler werfen dem Mann mehrere Einbruchsdelikte vor. Am darauffolgenden Freitag hat die zuständige Richterin in Itzehoe einen Haftbefehl gegen den 43-Jährigen erlassen.

Im Sandweg in Klein Nordende bemerkte ein Zeuge am Donnerstag gegen 7:30 Uhr den Tatverdächtigen, als dieser gerade aus einem Wohnwagen herauskam. Der Beobachtete flüchtete sofort auf einem hellblauen Fahrrad. Im Rahmen einer sich anschließenden polizeilichen Fahndung erfolgte kurz darauf die Ergreifung des Flüchtigen, der den Beamten mit seinem Fahrrad sofort auffiel.

Das genutzte Fahrrad in auffälliger Lackierung war den Beamten am selben Morgen kurze Zeit zuvor als Diebesgut eines Einbruchs in einen Schuppen im Ziegeleiweg (Klein Nordende) benannt worden.

Das war noch nicht alles: Das Smartphone, welches der Ertappte bei sich führte, stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem Diebstahl in Glückstadt, der sich ungefähr eine Woche zuvor ereignet hatte. Ein Abgleich mit den Videoaufnahmen von der dortigen Tat führte erneut zu dem nun Festgenommenen.

Der Mann ist in der Vergangenheit bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten. Da er ohne festen Wohnsitz ist, wird er sich nun vorerst in einer Justizvollzugsanstalt aufhalten.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Dirk Scheele

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell