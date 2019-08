Polizei Hagen

POL-HA: Körperverletzung auf der Körnerstraße

Hagen (ots)

Am Donnerstagmorgen, 10:00 Uhr, kam es auf der Körnerstraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Zwei Mietparteien eines Mehrfamilienhauses waren miteinander in Streit geraten. Es kam Rangeleien und Körperverletzungen. Ein 47-jähriger Mann wehrte sich dabei nach ersten Erkenntnissen mit einer Rohrzange gegen Angriffe eines 20-Jährigen. Der 20-Jährige sowie eine 43-Jährige und eine 61-Jährige kamen mit leichten Verletzungen in Hagener Krankenhäuser. Weitere Personen trugen leichte Blessuren davon. Die Polizei brachte den 20-Jährigen nach Behandlung im Krankenhaus ins Polizeigewahrsam. Weil sich die Auseinandersetzung kurzzeitig bis auf die Straße verlagerte, sperrten Polizisten für rund 15 Minuten die Fahrbahn. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

