Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Strafe abgesessen - von Un-Bekannten bestohlen

Mainz (ots)

Montag, 27.05.2019

Nachdem ein 53-jähriger Mainzer seine Strafe verbüßt hat und aus der Haft entlassen worden ist, kommt er am Sonntag in Mainz am Hauptbahnhof an. Dort lernt er drei Männer kennen, feiert und trinkt auf seine Haftentlassung und übernachtet mit ihnen im Freien in einer kleinen Grünanlage. Am Morgen wird er alleine wach und stellt fest, dass sein ganzes Hab und Gut, zwei volle Reisetaschen und 700,- EUR Bargeld, entwendet worden sind. Von den drei Tätern kennt er weder Namen noch sonstige Informationen. Die 700,- EUR hatte er sich in der Haft erarbeitet und wollte sie für einen Neustart nutzen.

