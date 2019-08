Polizei Hagen

POL-HA: Tankstellensauger aufgehebelt

Hagen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machten sich unbekannte Täter an einem Staubsaugerautoamten auf einem Tankstellengelände an der Feithstraße zu schaffen. Wie ein Mitarbeiter am nächsten Morgen feststellte, hatten die Aufbrecher versucht, den Automaten aufzuhebeln. Sie beschädigten ein Schutzblech und ein innenliegendes Scharnier. Beute machten die Unbekannten nicht, das Münzfach war am Abend geleert worden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell