POL-WE: - Sprung auf Motorhaube verhindert schwere Verletzungen - Holzstapel brennt - Biker stürzt auf der B3 - Einbruch in Bad Nauheim - Baucontainer geknackt - Motorroller gestohlen

Sprung auf Motorhaube verhindert schwere Verletzungen - Holzstapel brennt - Biker stürzt auf der B3 - Einbruch in Bad Nauheim - Baucontainer geknackt - Motorroller gestohlen

Friedberg

--

Butzbach: Sprung auf Motorhaube rettet 20-Jährigen -

Gestern Nachmittag (25.07.2019) eskalierte die Auseinandersetzung zweier Männer vor einer Bäckerei in der Haydnstraße. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Golf absichtlich auf einen 20-Jährigen zu, der sich mit einem Sprung auf die Motorhaube retten konnte. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Gegen 13.50 Uhr passte der 21-jährige Täter sein Opfer ab und wollte den 20-Jährigen zur Rede stellen. Der ließ sich nicht auf ein Gespräch ein und ging davon. Plötzlich hörte er einen Motor aufheulen und quietschende Reifen, er drehte sich um und sah wie der Täter mit seinem Golf direkt auf ihn zufuhr. Er sprang hoch, landete auf der Motorhaube und fiel zu Boden. Der Golf krachte ungebremst in die Wand einer Bäckerei. Das aus dem Iran stammende Opfer zog sich leichte Verletzungen zu. Der aus Aserbaidschan stammende Angreifer blieb unverletzt. Polizisten der Butzbacher Station nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest. Über die Hintergründe der Tat schweigen sich beide Beteiligte aus.

Der Täter musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen, da der Verdacht bestand, dass er unter Medikamenten- und Drogeneinfluss stand. Angehörige berichteten von psychischen Problemen des 21-Jährigen. Er wurde einer Ärztin in einer psychiatrischen Einrichtung vorgeführt. Die lehnte eine Aufnahme in der Einrichtung ab. Wegen fehlender Haftgründe wurde er letztlich in die Obhut seiner Angehörigen übergeben.

Zur Klärung des genauen Tatherganges hat die Staatsanwaltschaft einen Unfallsachverständigen hinzuziehen lassen. Die Butzbacher Polizei ermittelt gegen den 21-Jährigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Karben Klein-Karben: Holzstapel brennt -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Brandschaden, nachdem von einem brennenden Holzstapel aus die Flammen auf eine Gartenhütte überschlugen. Gegen 05.00 Uhr heute in der Früh (26.07.2019) entdeckten Anwohner das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer aus Karben rückten an und löschten die Flammen. Der Brand beschädigte die Außenwand und das Dach einer Gartenhütte. Angaben zur genauen Brandursache können momentan noch nicht gemacht werden. Vorsätzliche Inbrandsetzung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat heute Morgen in diesem Zusammenhang Personen im Buchenweg beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel - Massenheim B3: Kradfahrer schlingert und stürzt -

Gestern Abend (25.07.2019) musste ein 23-jähriger Kradfahrer nach einem Sturz in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Frankfurt eingeliefert werden. Der Vilbeler Biker war gegen 21.00 Uhr auf der Bundesstraße 3 unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet er mit seiner Honda ins Schlingern, prallte gegen die linke Seite eines vorausfahrenden BMW und stürzte zu Boden. Die sich anschließende Schlitterpartie endete aach ca. 150 Meter. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung, anschließend ging es mit dem Rettungswagen in die Klinik. Nach einer ersten Einschätzung der Rettungskräfte zog er sich Hand- und Rückenverletzungen zu. Die Schäden an seiner Honda belaufen sich auf ca. 3.000 Euro. Die an dem BMW auf ca. 5.000 Euro. Der 25-jährige Frankfurter im 5-er kam mit dem Schrecken davon.

Bad Nauheim: Einbruch bei "Essen auf Rädern" -

Auf Wertsachen aus den Büros von "Essen auf Rädern" hatten es Diebe in der Blücherstraße abgesehen. Im Zeitraum vom 25.07.2019, gegen 13.00 Uhr und dem 26.07.2019, gegen 08.15 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Büros und durchwühlen Schränke und Kommoden. Zudem drangen sie in Kellerräume ein und suchten auch hier nach Wertsachen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass den Dieben lediglich Schlüssel in die Hände fielen. Zeugen, die die Täter in der vergangenen Nacht beobachteten oder denen in der Blücherstraße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Nidda: Werkzeuge erbeutet -

Mit Bohr- und Nivelliergeräten sowie einer Motorflex im Gesamtwert von rund 11.000 Euro suchten Diebe in der Lilienthalstraße das Weite. Sie brachen drei Baucontainer auf und griffen sich die Werkzeuge. Zeugen, die die Täter zwischen dem 25.07.2019, gegen 17.00 Uhr und dem 26.07.2019, gegen 06.10 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Niddatal - Ilbenstadt: Motorroller verschwunden -

Im Zeitraum vom 15.07.2019 bis zum gestrigen 25.07.2019 verschwand in der Marie-Curie-Straße ein gelber Motorroller. Das Bike vom Hersteller "Motorwell" stand im Hof eines Einfamilienhauses. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des rund 300 Euro teuren Gefährts nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

