POL-WE: Mountainbike am Bahnhof geklaut - Octavia zerkratzt - IPhones gestohlen - Werkzeuge erbeutet - Mit Einbruch gescheitert - Motorradfahrer setzte fatale Kettenreaktion in Gang

Wöllstadt Nieder-Wöllstadt: Speichen durchtrennt, Fahrrad mitgenommen -

Äußerst ungewöhnlich ging ein Dieb vor, der vom P+R - Parkplatz am Bahnhof ein Mountainbike mitgehen ließ. Der Besitzer des blauen Fahrrades der Marke "Bulls" hatte das Vorderrad und den Fahrradständer mit einem Schloss verbunden. Der Dieb durchtrennte kurzerhand die vom Schloss umfassten Speichen des Vorderrades und ließ das rund 400 Euro teure Mountainbike mitgehen. Zeugen, die den Täter am 23.07.2019, zwischen 11.40 Uhr und 21.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Butzbach: 2.000 Euro Lackschaden -

Unbekannte vergriffen sich in der Römerstraße am Lack eines beigefarbenen Skoda. Der Octavia parkte im Zeitraum vom 07.07.2019 bis zum vergangenen Sonntag (21.07.2019) in Höhe der Hausnummer 6. Die Täter trieben wellenartig Kratzer in den Lack und ließen einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 9930.

Friedberg: Diebe greifen sich IPhones -

In einer Blitzaktion griff sich ein Diebesduo in einem O2-Shop zwei IPhones. Am Mittwochnachmittag (24.07.2019) betraten die Täter das in der Kaiserstraße gelegene Mobilfunkgeschäft. Aus einem Regal schnappten sich die Männer ein weißes IPhone XR sowie ein silberfarbenes IPhone X und rannten aus dem Laden. Der Wert der Handys liegt bei etwa 1.700 Euro. Beide Männer waren zwischen 25 und 30 Jahre alt und trugen kurze Hosen. Eine genaue Beschreibung ist der Mitarbeiterin des Geschäftes nicht möglich. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die beiden Männer in der Kaiserstraße schnell wegrennen sehen? Wer kann sonst Angaben zu den Dieben machen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Nidda Ober-Widdersheim: Eingestiegen und Werkzeug gestohlen -

Ein Betrieb für Landwirtschaftstechnik geriet in der Nacht von Dienstag (23.07.2019) auf Mittwoch (24.07.2019) in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 20.30 Uhr und 07.00 Uhr suchten die Dunkelmänner das Gelände in der Wydratstraße auf, verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und suchten in verschiedenen Räumen nach Beute. Ihnen fielen unter anderem Batterien, Bohrschrauber sowie Rasenmäher in die Hände. Eine genaue Liste der gestohlenen Werkzeuge liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen dort in der genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Büdinger Polizei zu melden.

Bad Nauheim: Einbrecher scheitern -

Auf Wertsachen aus dem Jugendtreff "Kiks up" hatten es Einbrecher in der Straße "Am Goldstein" abgesehen. Die Täter scheiterten mit dem Versuch die Eingangs- und eine Nebentür aufzubrechen. Zurück blieben Schäden in Höhe von rund 500 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher in der Nacht von Montag (22.07.2019) auf Dienstag (23.07.2019) zuschlugen. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Nidda - B 455: Rücksichtslose Überholmanöver enden mit Frontalcrash -

Insgesamt drei Schwerverletzte und vier demolierte Fahrzeuge forderte ein Verkehrsunfall heute Morgen (25.07.2019) bei Ober-Widdersheim. Nach Aussagen von Zeugen überholte gegen 06.00 Uhr ein Motorradfahrer zwischen Ober-Widdersheim und der B 455 mehrere Fahrzeuge. Hierbei geriet der 35-jährige Biker mit seiner Yamaha in den Gegenverkehr, prallte dort frontal mit einem Ford zusammen und landete im Straßengraben. Der 52-jährige Fordfahrer aus Hüttenberg geriet nach dem Zusammenstoß mit dem Motorrad seinerseits in den Gegenverkehr und krachte dort frontal in einen Hyundai ix35. Die 44-jährige Fahrerin eines BMW schaffte es rechtzeitig dem Hyundai und dem Ford auszuweichen und touchierte am Fahrbahnrand einen Leitpfosten. Der aus Schotten stammende Unfallfahrer erlitt mehrere Knochenbrüche, beim Fordfahrer besteht der Verdacht von Brüchen der Schulter, des Oberarms und des Handgelenkes und der 57-jährige Lenker des Hyundai brach sich nach Einschätzung eines Notarztes ein Bein. Alle Verletzten mussten mit Rettungswagen in Kliniken transportiert werden. Die ebenfalls aus Schotten stammende BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Die Yamaha, der Ford und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 23.000 Euro.

