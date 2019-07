Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: - Fahrraddiebe unterwegs - Nach Flucht am Usa-Wellenbad Zeugen gesucht - Audi nach Eierwurf beschädigt - Drogenfahrer in Büdingen gestoppt -

Friedberg

Bad Nauheim - Rödgen: Fahrrad am Sportheim gestohlen -

In der Zeit von Sonntagabend (21.07.201), gegen 23.30 Uhr und Montagfrüh (22.07.2019), gegen 02.00 Uhr schlugen Fahrraddiebe am Sportheim in der Mühlgasse zu. Die Diebe brachen das Schloss eines schwarz-orangefarbenen Mountainbikes der Marke "Trek" auf und fuhren mit dem rund 400 Euro teuren Rad davon. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Bikes nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Flucht am Usa-Wellenbad -

Einen Schaden von rund 1.500 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem Rammschutz der Schrankenanlage am Wellenbad zurück. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Crashpilot zwischen dem 19.07.2019, gegen 12.00 Uhr und dem 22.07.2019, gegen 14.00 Uhr gegen den Rammschutz prallte. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit den Friedberger Ordnungshütern in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Lackschaden nach Eiwurf -

In der Heinrich-Busoldstraße beschädigte ein Unbekannter den Lack eines schwarzen Audis. Der Vandale schleuderte ein Ei auf die Motorhaube des A4 Kombi, so dass dort ein Schaden im Lack zurückblieb. Weiterhin klappte der Unbekannte die Außenspiegel des Wagens ein. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die den Täter in der Nacht von Freitag (19.07.2019) auf Samstag (20.07.2019) beobachteten, werden gebeten die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 zu informieren.

Butzbach: Fahrrad am Bahnhof verschwunden -

Mit einem silberfarbenen Trekkingrad der Marke "Bauer" suchten unbekannte Diebe am Butzbacher Bahnhof das Weite. Das Bike stand zwischen Samstagabend (20.07.2019) und Sonntagabend (21.07.2019) verschlossen am Fahrradabstellplatz. Die Täter brachen das Schloss auf und griffen sich das rund 300 Euro teure Bike. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 9930.

Büdingen: Berauscht unterwegs -

Mit einer Blutentnahme und einer Strafanzeige endete gestern Abend (22.07.2019) die Drogenfahrt eines 21-Jährigen. Der in Büdingen lebende BMW-Fahrer geriet gegen 22.35 Uhr in eine Verkehrskontrolle. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand, unterzog sich der Büdinger einem Drogenschnelltest. Der wies ihm die Einnahme von Amphetamin und THC nach. Nach der Blutentnahme durch einen Arzt auf der Büdinger Wache, durfte der 21-Jährige wieder nach Hause.

