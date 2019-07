Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: - In Imbiss eingestiegen - Container aufgebrochen - Graffiti an Jugendtreff - Geldbeutel aus Handtasche gezogen - Weißer Audi in Altenstadt verschwunden - Auffahrunfall mit zwei Verletzten -

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Fenster aufgehebelt und eingestiegen -

Auf Beute aus einem Imbiss in der Straße "Am Taubenbaum" hatten es unbekannte Einbrecher abgesehen. In der Nacht von Dienstag (23.07.2019) auf Mittwoch (24.07.2019) drangen die Täter über ein zuvor aufgehebeltes Fenster ein. Ob sie etwas mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim: Überseecontainer geknackt -

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Friedberger Straße schlugen Einbrecher zu. Die Diebe betraten das Gelände und machten sich an einem Überseecontainer zu schaffen. Sie knackten das Schloss und griffen sich aus dem Inneren etwa 40 Autobatterien im Wert von rund 300 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 18.07.2019 bis zum 22.07.2019 beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Graffiti gesprüht -

Am Jugendtreff in der Straße "Am Goldstein" besprühten Unbekannte eine Hauswand. Im Zeitraum vom 19.07.2019 bis zum 22.07.2019 brachten die Täter auf eine Länge von etwa drei Metern die Zahl "2" und das Wort "NO" mit schwarzer und roter Farbe auf. Die Graffiti zu beseitigen wird etwa 500 Euro kosten. Hinweise auf die Täter nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Büdingen: Beim Einkauf beklaut -

Am Dienstagabend (23.07.2019) machten Trickdiebe im "Norma" reiche Beute. Zwischen 19.55 Uhr und 20.00 Uhr konzentrierte sich eine Kundin im Markt auf ihren Einkauf. Hierbei ließ sie ihre Handtasche im Wagen liegen und hatte nicht immer einen Blick auf ihre Wertsachen. Dies nutzten Trickdiebe und griffen in einen unbeobachteten Moment in die Handtasche und fingerten den Geldbeutel heraus. Den Wert des erbeuteten Bargeldes mit Bankkarten und Ausweisen schätzt die Bestohlene auf rund 700 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen, die im Markt in diesem Zusammenhang auffielen, erbitten die Ermittler der Polizei Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Altenstadt: Autodiebe stehlen weißen Audi -

In der Nacht von Montag (22.07.2019) auf Dienstag (23.07.2019) verschwand in der Straße "Am Wieschesgraben" ein rund 40.000 Euro teurer Audi. Der weiße A6 mit den Kennzeichen FB-XO 166 parkte vor einer Garage. Zwischen 23.00 Uhr und 08.50 Uhr überwanden die Täter das Schließsystem, starteten den Motor und fuhren davon. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Audis nimmt die Polizei Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Büdingen: Karambolage mit drei Fahrzeugen -

Zwei Leichtverletzte forderte ein Auffahrunfall gestern Nachmittag (23.07.2019) in der Straße "An der Saline". Gegen 15.40 Uhr wollte der 57-jährige Fahrer eines Fords zur SB-Waschanlage abbiegen. Der Fahrer eines einser BMW direkt hinter ihm bremste deswegen ab, der Lenker eines hinter ihm fahrenden dreier BMW erkannte das Bremsmanöver zu spät und prallte in das Heck des Vorausfahrenden. Der 19-jährige Büdinger im ersten BMW blieb unverletzt. Seine beiden 18 Jahre alten Mitfahrerinnen aus Limeshain und Büdingen klagten an der Unfallstelle über Kopf-und Nackenschmerzen. Der 21-jährige Büdinger im dreier BMW blieb unverletzt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ca. 9.000 Euro.

