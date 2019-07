Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Entsorgter Aschenbecher löste Feuer aus

53881 Euskirchen-Euenheim (ots)

Am Freitagvormittag (10 Uhr) brannte es in der Brictiusstraße. Eine Bewohnerin eines Reihenhauses nahm einen lauten Knall wahr und bemerkte gleichzeitig anhand des Geruches das Feuer. Ein Mitbewohner hatte am Morgen das Haus verlassen und seinen Aschenbecher sowie eine aufgerauchte Zigarette in einem Mülleimer entsorgt. Es entstand am Gebäude ein Sachschaden in Höhe eines unteren, vierstelligen Euro-Betrags.

