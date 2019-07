Polizei Dortmund

POL-DO: Wer hat Ilse Werner gesehen? Polizei sucht vermisste Seniorin

Dortmund (ots)

Mit einem Lichtbild sucht die Polizei aktuell nach der 80-jährigen Ilse Werner und bittet um Mithilfe. Die Seniorin wurde zuletzt am gestrigen Dienstagmorgen (16. Juli) in der Dortmunder Innenstadt gesehen. Nach einem Arztbesuch in der Stefanstraße verließ sie die Praxis in unbekannte Richtung.

Ermittlungen zufolge ist Frau Werner dement und auf Medikamente angewiesen. Sie ist 1,60 m groß und hat kurze weiße Haare. Zuletzt trug sie eine weiße Strickjacke, eine blaue Jeanshose und eine schwarze Umhängetasche.

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441 entgegen.

