Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Schwerverletzter nach Trunkenheitsfahrt

Rheinberg (ots)

Am Sonntag, den 04.08.2019, gegen 03:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheinberg die Moerser Straße aus Richtung Moers kommend in Fahrtrichtung Rheinberg. In Höhe der Zufahrt der ehemaligen Mülldeponie geriet der Mann aufgrund von Übermüdung und Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem Baum. Aufgrund des Zusammenpralls und seiner Alkoholisierung musste der Mann einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden. Hier verblieb er stationär. Eine Lebensgefahr besteht für den 40-Jährigen nicht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst sichergestellt werden.

