Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Brand einer Gartenhütte

Voerde (ots)

Am Sonntag, den 04.08.2019, gegen 18:30 Uhr kam es in einem Garten auf der Poststraße zu einem Brand einer Gartenhütte und einem daran angebauten Holzunterstand. Der Brand wurde durch einen 57-jährigen Mann festgestellt. Kurz vor der Brandentdeckung fielen ihm zwei bis drei Jugendliche auf, die in unmittelbarer Brandortnähe über einen angrenzenden, unbefestigten Weg liefen. Inwiefern die Jugendlichen für die Brandentstehung verantwortlich sind ist noch nicht geklärt. Die Gartenhütte brannte vollständig nieder. Das Feuer konnte letztendlich durch die Feuerwehr eingedämmt und gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise auf die unbekannten Jugendlichen geben oder hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Voerde unter Tel.: 02855 / 96380.

