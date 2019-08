Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Tödlicher Verkehrsunfall auf Autobahn

Wietmarschen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es heute Morgen gegen 07:15 Uhr auf der A31 in Höhe des Rastplatzes Ems-Vechte gekommen. Zwei Männer starben noch an der Unfallstelle.

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Lingen war mit ihrem Skoda in Richtung Oberhausen unterwegs, als sie vom Haupt- auf den Überholfahrtstreifen wechselte, um einem weiteren Fahrzeug das Auffahren vom Rastplatz zu ermöglichen. Dabei übersah sie einen von hinten herannahenden Mercedes ML. Der Fahrer versuchte noch auszuweichen. Er geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, stieß zunächst gegen die Leitplanke und prallte anschließend gegen einen Brückenpfeiler. Eine Person wurde aus dem Auto geschleudert und verstarb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Ein zweiter Insasse musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Auch er verstarb am Unfallort.

Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um die unter Schock stehende junge Frau.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück beschlagnahmt. Ein Gutachter schaute sich vor Ort die Unfallstelle an.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wietmarschen und Lohne waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort.

Während der umfangreichen Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn bleibt die Fahrbahn der A31 in Fahrtrichtung Oberhausen noch für rund eine Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell