Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Firmengebäude

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen Einbrecher in ein Gebäude im Bereich der Westend-Kreuzung ein und brachen in dem Gebäude mehrere Bürotüren auf, Konkrete Angaben über mögliche Diebesbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor.

In derselben Nacht kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Büro am Ostwall. Hier gelang es dem Einbrecher nicht, die Eingangstür aufzuhebeln.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

