Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pedelec vor Supermarkt gestohlen.

Lippe (ots)

Fünf Minuten, die eine Detmolderin am Montag in einem Supermarkt am Hasselter Platz verbrachte, nutzen Unbekannte für den Diebstahl ihres Pedelecs. Das silberne Rad der Marke KTM im Wert von knapp 2000 Euro wurde von ihr um zirka 15:15 Uhr vor dem Markt abgestellt und war kurz darauf verschwunden. Hinweise zum Verbleib nimmt die Kripo unter 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell