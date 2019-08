Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_St. Lorenz Süd / Zwei Festnahmen nach Räuberischem Diebstahl

Lübeck (ots)

Um 19.30 Uhr wurde eine Funkwagenbesatzung des 2. Polizeirevieres Lübeck am Dienstagabend (13.08.2019) zu einem Lebensmittelmarkt in die Moislinger Allee entsandt. Zwei Täter sollten dort nach räuberischem Diebstahl flüchtig sein.

Am Einsatzort wurden die Beamten von dem Anrufer erwartet, der auf dem Gehweg neben dem Geschäft mit einem der beiden Tatverdächtigen stand. Er berichtete, dass der zweite Tatverdächtige sich zu Fuß in Richtung Dornestraße abgesetzt hatte.

Der Anrufer schilderte den Beamten, was vorgefallen war. Demnach hatten die beiden Tatverdächtigen, die mit einem Einkaufswagen in dem Markt waren, im Spirituosenbereich verschiedene Flaschen in einen mitgeführten Rucksack gesteckt. Hinter dem Kassenbereich wurden die beiden Männer dann von dem Kaufhausdetektiv angesprochen. Als der flüchtige Tatverdächtige den Vorwurf abstritt und sich zügigen Schrittes aus dem Markt entfernen wollte, habe der Detektiv ihn festzuhalten versucht. Dagegen hatte der flüchtige Tatverdächtige sich heftig gewehrt, den Detektiv zweimal mit der Faust geschlagen, sich losgerissen und sich dann, nachdem er das Stehlgut aus dem Rucksack vor dem Anrufer abgelegt hatte, in Richtung Dornestraße / Gebäuderückseite entfernt. Der zweite Tatverdächtige hatte seinen Fluchtversuch beim Erscheinen des Funkstreifenwagens schnell wieder abgebrochen.

Polizeiliche Ermittlungen erbrachten Hinweise auf eine Wohnung im Stadtteil Buntekuh, in der der Flüchtige gegen 22.05 Uhr von Polizeibeamten angetroffen werden konnte. Anhand von Fotos, die der Kaufhausdetektiv mit seinem Smartphone gemacht hatte, konnte auch der zweite Tatverdächtige zweifelsfrei wiedererkannt werden.

Beide Tatverdächtigen wurden zum Zweck der erkennungsdienstlichen Behandlung dem Lübecker Behördenhaus in der Possehlstraße zugeführt. Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen "Räuberischen Diebstahls" eingeleitet.

