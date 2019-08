Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen / Musik liegt in der Luft

Lübeck (ots)

Ab Donnerstag (15.08.) finden bis zum Sonntag täglich in Heiligenhafen am Strand neben der Seebrücke vier Open-Air-Konzerte mit zu erwartenden 4.500 Besuchern statt. Den Konzertbesuchern wird ein Parkplatz auf einem Feld in der Nähe der BAB-Abfahrt Heiligenhafen Mitte (1. Abfahrt aus Richtung Süden, von dort aus ausgeschildert) angeboten, den sie dringend nutzen sollten. In Strandnähe wird es keine freien Parkplätze für die Besucher geben.

Der Fahrradparkplatz befindet sich nicht auf dem Veranstaltungsgelände des Konzerts am Strand, sondern 150 m nördlich davon auf dem sog. "Veranstaltungsgelände am Südufer des Binnensees" (ist ausgeschildert).

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell