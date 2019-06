Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Baum gefahren

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 45 Jahre alte Frau ist am Freitagmittag (14.06.2019) in der Schützenstraße bei einem Einparkversuch gegen einen Baum gefahren. Die 45-Jährige wollte gegen 11.30 Uhr mit einem elektrischen Mietfahrzeug zwischen zwei am Fahrbahnrand stehenden Autos einparken. Beim Wenden durchbrach sie aus bislang ungeklärter Ursache einen Zaun und fuhr die dortige Böschung hinunter und schließlich gegen einen Baum. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Smart entstand Totalschaden, der Schaden am Zaun wird mit rund 5.000 Euro beziffert.

