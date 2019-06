Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Präventionsaktivitäten zum Thema "Senioren als Opfer von Straftaten"

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Auch in der kommenden Woche (17.06. bis 21.06.2019) haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet zu den Themen "Senioren als Opfer von Straftaten" und "Taschendiebstahlskriminalität" beraten zu lassen. Die Beamtinnen und Beamten des Referats Prävention sind an folgenden Orten anzutreffen, beraten kompetent und kostenlos und freuen sich, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen:

Montag, 17.06.2019 09.00 - 12.00 Uhr Schwabengalerie / Vaihingen 13.30 - 16.00 Uhr Ladenzentrum / Freiberg

Dienstag, 18.06.2019 09.30 - 12.00 Uhr Markt Bismarckplatz 13.30 - 16.00 Uhr Carré Cannstatt

Mittwoch, 19.06.2019 09.00 - 11.30 Uhr Marktplatz Degerloch 13.30 - 15.00 Uhr Markt Marienplatz

Freitag, 21.06.2019 09.00 - 13.00 Uhr Markt Untertürkheim

Die Beratungstermine finden Sie auch im Internet unter http://www.polizei-stuttgart.de

