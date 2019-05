Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Radfahrer und Zeugen nach Unfall gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Am Donnerstag befuhr eine 33-jährige Kamp-Lintforterin gegen 15:30 Unr in einem Ford Focus die Mittelstraße. An der Eyller Straße beabsichtigte sie nach rechts abzubiegen. Hierbei stieß sie mit deinem unbekannten Radfahrer zusammen, der durch den Aufprall stürzte. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten entfernte sich der Radfahrer. Zeugenaussagen zufolge erlitt der Unbekannte bei dem Unfall Schürfwunden.

Wir bitten nun den Radfahrer sowie weitere Zeugen, sich mit der Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 - 9340, in Verbindung zu setzen.

