Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 09.05.2019 gegen 20:05 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann aus Hünxe mit einem Traktor die Schermbecker Landstraße in Wesel in Fahrtrichtung Drevenack. Auf gerader Strecke geriet der Fahrer mit dem Traktor (ohne Anhänger) zwischen der Rudolf -Diesel-Straße und dem Gewerbegebiet Am Schornacker ins Schlingern, bei "Wiedereinlenken" kippte das Fahrzeug dann um und blieb mit der der linken Seite auf der Fahrbahn liegen. Hierbei verletzte sich der 52-jährige schwer und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Da bei dem Verunfallten Alkoholkonsum festgestellt wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Die Schermbecker Landstraße wurde bis 20:45 Uhr für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr bis zur Bergung des Traktors halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

