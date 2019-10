Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Autoscheibe eingeschlagen

Reken (ots)

Eine Seitenscheibe eines parkenden Wagens haben Unbekannte am Wochenende in Bahnhof Reken eingeschlagen. Die Täter haben sich zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 14.50 Uhr an dem Pkw zu schaffen gemacht, der an der Straße Kreulkerhok stand. Die Unbekannten entwendeten jedoch nichts aus dem Inneren des Fahrzeugs. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

