Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Diebstahl aus Pferdeanhänger

Legden (ots)

Auf Reitutensilien abgesehen hatten es Unbekannte am Sonntag in Legden. Die Täter öffneten gegen 14.40 Uhr die Sattelkammer eines geparkten Pferdeanhängers auf dem Bleikenkamp und entwendeten hochwertiges Diebesgut. An einem weiteren Anhänger scheiterten die Täter offenbar beim Versuch, diesen aufzubrechen. In dem Zusammenhang ist ein schwarzer Audi mit vermutlich polnischen Kennzeichen an der Reithalle gesehen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

