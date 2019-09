Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am 04.09.2019, um 07.40 Uhr, wurde an einem Fußgängerüberweg in der Beatusstraße, dort in Höhe Heiligenweg, ein Fahrradfahrer von einem silbernen Mercedes am Hinterrad gestreift. Der Fahrradfahrer konnte einen Sturz vermeiden. Das Hinterrad ist jedoch verbogen. Der schlanke, junge Mercedes-Fahrer mit dunklen Haaren setzte seine Fahrt in Richtung "In der Hohl" fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

