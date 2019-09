Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall mit LKW auf der BAB A61 zwischen Rheinböllen und Stromberg

Koblenz (ots)

Am 03.09.2019 gegen 03.10 Uhr, verunfallte ein mit Sand beladener Sattelschlepper im Bereich der Baustelle der Autobahn A61 zwischen Rheinböllen und Stromberg aus bisher ungeklärter Ursache. Der Fahrerblieb unverletzt. Der Sattelzug kippte um, hierdurch wurde die Fahrbahn in beiden Richtungen blockiert. Wegen der aufwändigen Bergung und Säuberung der Autobahn bleibt die Autobahn bis in die Morgenstunden gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Es wird nachberichtet.

