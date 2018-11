POL-BOR: Gronau - Räuber erbeutet Handtasche

Gronau (ots) - Am Dienstag, gegen 14.55 Uhr, raubte ein noch unbekannter männlicher Täter auf der Weidenstraße in Gronau einer 36-jährigen die Handtasche: Die Frau aus Gronau befuhr mit ihrem Fahrrad die Weidenstraße. Der Täter hatte sie mit einem Fahrrad überholt und dann in Höhe der Hausnummer 18 angehalten. Er nahm sich die Handtasche aus dem Fahrradkorb und stieß die 36-Jährige um. Sie blieb unverletzt. Der Täter flüchtete auf seinem Fahrrad mit der Beute über die Weidenstraße, Eschenstraße und Vereinsstraße in Richtung Gildehauser Straße. In der Handtasche befanden sich unter anderen Ausweisdokumente, ein Smartphone (Samsung Galaxy A5 in Weiß) sowie Bargeld. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank, etwa 180 cm groß, etwa 25 Jahre alt, blonde Haare; Bekleidung: blaue Jacke, schwarze Hose, schwarze Mütze. Unterwegs war er mit einem schwarzen Fahrrad. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

