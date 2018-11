POL-BOR: Ahaus - Drogen im Straßenverkehr

Ahaus (ots) - Am späten Dienstabend geriet ein 24-jähriger Autofahrer aus Ahaus in eine Verkehrskontrolle. Gegen 23.10 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung ihn auf der Schmiedegasse in Ahaus angehalten. Ein Test ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Marihuana stand. Der Ahauser musste mit zur Wache, um dort eine Blutprobe abzugeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung und leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den 24-Jährigen ein.

Für die Verkehrsordnungswidrigkeit (Fahren unter Drogeneinfluss) ist ein Bußgeld in einer Höhe von mindestens 500 Euro vorgesehen, zudem zwei Punkte in der "Verkehrssünderdatei" und ein einmonatiges Fahrverbot. Im Wiederholungsfall erhöht sich das Fahrverbot auf drei Monate und das Bußgeld im ersten Wiederholungsfall auf 1.000 Euro und anschließend auf 1.500 Euro. Auch die Kosten für den Arzt und das Drogengutachten muss der Betroffene bezahlen.

Inhaber einer Fahrerlaubnis auf Probe werden zudem zur Teilnahme an einem kostenpflichtigen Aufbauseminar verpflichtet.

