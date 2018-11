POL-BOR: Heek - Anhänger mit Holz gestohlen

Heek (ots) - In der Nacht zu Dienstag entwendeten Diebe einen Kastenanhänger der Marke: Böckmann auf der Straße "Rönacker" in Nienborg. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 05 Uhr. Der mit einem Schloss gesicherte Anhänger war mit dem amtlichen Kennzeichen AH-DX804 zugelassen. Auf dem Anhänger war nachfolgende Aufschrift angebracht: "Wärme zum Wohlfühlen, individuelle schöne Bäder aus einer Hand Lutz Bröker Sanitär-Heizung-Solar". Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

