Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Körperverletzung...Ermittlungen dauern noch an

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Koblenz am Löhrrondell zu einer Auseinandersetzung bei der zwei Personen verletzt wurden. Die genauen Hintergründe werden derzeit noch ermittelt. Um 02:40 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über die Körperverletzung ein. Vor Ort traf die Streife auf zwei verletzte Männer. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass eine Frau am Löhrrondell ausländerfeindliche Parolen rief und eine Personengruppe, bestehend aus drei Männer sich provoziert fühlte. Einer der Männer wollte die Frau angreifen, wurde aber durch die beiden anderen zurückgehalten. Im Anschluss ging die Frau in unbekannte Richtung weiter und die drei Männer gingen zu einem Fußgängerüberweg. Dort trafen sie auf eine andere Personengruppe. Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Überweg zu einer Auseinandersetzung zwischen den Gruppen. Zwei Männer der zweiten Gruppe wurden hierbei verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Die Polizei versucht nun die drei Männer aus der ersten Gruppe zu ermitteln. Wer sachdienliche Hinweise geben kann sollte sich bitte an die Polizei Koblenz unter der 0261 103-0 wenden.

