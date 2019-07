Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Festnahme nach Raub in Luxemburg - Erfolgreiche grenzüberschreitende Polizeizusammenarbeit

Ettelbrück/Luxemburg/Daun (ots)

Nach dem Raub zweier Autos am Dienstagmittag, 30. Juli, im luxemburgischen Ettelbrück, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Daun zwei Tatverdächtige gegen 21.20 Uhr in Daun fest und stellten die gestohlenen Fahrzeuge sicher. Weitere Ermittlungen führten zum Auffinden eines weiteren gestohlenen PKW in Luxemburg.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei sollen die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer die beiden PKW, einen schwarzen Aston Martin und einen grauen Mini Cooper, gegen 13 Uhr in Ettelbrück geraubt haben. Hierbei soll der 65-jährige Fahrzeugeigentümer leicht verletzt worden sein. Anschließend flüchten die Tatverdächtigen mit den Fahrzeugen und fuhren letztlich nach Daun. Weitere Ermittlungen der rheinland-pfälzischen und der luxemburgischen Polizei führten zum Auffinden eines weiteren gestohlenen PKW in Luxemburg. Der VW Golf war offenbar vor mehreren Wochen in München gestohlen worden.

Die beiden Männer aus Luxemburg wurden vorläufig festgenommen. Die luxemburgische Staatsanwaltschaft beabsichtigt, die Auslieferung der Tatverdächtigen zu beantragen.

