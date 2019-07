Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nach über 40 Dienstjahren im Ruhestand

Trier (ots)

Polizeipräsident Rudolf Berg verabschiedete Marietta Dahlmann nach über 40 Jahren aus dem Dienst beim Polizeipräsidium Trier. Frau Dahlmann war am 1. Dezember 1974 als Schreibkraft beim Polizeipräsidium Trier eingestellt worden. Zuletzt war sie bei der Kriminaldirektion Trier beschäftigt. Nach der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit verabschiedete der Polizeipräsident Frau Dahlmann am Dienstag, 30. Juli, in den Ruhestand, dankte ihr für die geleisteten Dienste und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute.

