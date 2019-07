Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter schwerer Diebstahl aus Mehrfamilienhaus

Trier (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am gestrigen Sonntagnachmittag, in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr, durch die unverschlossene Haustür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Schankenbungert" und versuchte die Wohnungstür zu einer im ersten Stock befindlichen Wohnung aufzuhebeln.

Möglicherweise hat das Bellen der in der Wohnung befindlichen Hunde den Täter gestört und zur Flucht bewegt.

Die Polizei rät insbesondere in Mehrfamilienhäuser dazu, die Haupteingangstür geschlossen zu halten und Besuchern nur nach Ansprache über eine vorhandenen Gegensprechanlage oder persönlich zu öffnen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kripo Trier in Verbindung zu setzen.

