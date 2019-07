Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtrag zur Pressemeldung der KI Wittlich vom 18.07.2019

Hetzerath (ots)

Am Mittwoch, den 17.07.2019 drangen bisher unbekannte Täter im Zeitraum von 11.00 bis 13.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße 'Auf'm Berg' in 54523 Hetzerath ein. Aufgrund von Zeugenhinweisen könnte ein dunkelfarbener Peugeot mit gelben Kennzeichen sowie eine männliche Person, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und kurzer, schwarzer Hose mit der Tat in Zusammenhang stehen. Weiterhin wird dringend eine Zeugin mit rosafarbenem Oberteil und heller Hose gesucht, welche gegen 11.20 Uhr die Straße 'Auf'm Berg / In der Held' mit ihrem schwarz-weißen Hund passierte.

Die Polizei fragt: Wer hat am Mittwoch Beobachtungen gemacht, die mit dem dunkelfarbenen Fahrzeug mit gelben Kennzeichen oder der beschriebenen, dunkel gekleideten Person in der Ortslage Hetzerath und Umgebung in Zusammenhang stehen? Die beschriebene Zeugin wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Hinweise bitte an die Zentrale Kriminalinspektion Trier

Tel.: 0651-9779 - 2159 / - 2290

oder die örtliche Polizeiinspektion.





E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell