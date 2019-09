Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Koblenz (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 53-jähriger Rollerfahrer bei einer Kollision mit einem einbiegenden PKW am Dienstagabend gegen 18 Uhr an der Einmündung Peter-Altmeier-Ufer/Am Saarplatz zu. Zur Bewältigung des Einsatzes wurden die Unfallstelle und die Zufahrtsstraßen für den Verkehr vorübergehend gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Rollerfahrer wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell